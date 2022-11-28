РФ має втратити основних доходів від експорту - спільна заява глав МЗС України та семи країн північної Європи

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявляють про необхідність позбавити РФ основних доходів від експорту, щоб вона втратила можливість фінансувати свою війну проти України.

"Ми погоджуємося з необхідністю продовжувати накладати економічні витрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Москви. Ми знову наголошуємо на необхідності посилення санкцій проти Росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів. Основні доходи Росії від експорту повинні бути припинені, щоб унеможливити фінансування її війни проти України. Ми маємо продовжувати підвищувати ціну для Росії, поки останній російський солдат не покине міжнародно визнану територію України і поки не припиниться російська агресія", - ідеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Міністри наголошують, що Україна має невід’ємне право на самооборону для забезпечення своєї незалежності та суверенітету та відновлення своєї територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. "Росія має припинити агресію та вивести війська з усієї території України… Ми ніколи не визнаємо незаконну спробу анексії територій України, включно з Кримом. Ми підтверджуємо наші спільні зусилля щодо подальшого зміцнення діяльності в рамках Міжнародної Кримської платформи, спрямованої на досягнення деокупації Криму", - йдеться у повідомленні.

Глави відомств зазначають, що країни Північної Європи та Балтії надали значну політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. "Ми продовжуватимемо працювати разом над наданням політичної та практичної підтримки для забезпечення спроможності України захистити свою незалежність і територіальну цілісність", - наголошується в заяві.