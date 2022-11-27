Політика

11:43 27.11.2022

Стефанчук про дистанційні засідання Ради: поки що не бачу консенсусу для голосування за цей законопроєкт

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Стефанчук про дистанційні засідання Ради: поки що не бачу консенсусу для голосування за цей законопроєкт

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що парламенту необхідно буде повернутися до розгляду питання про можливість проведення дистанційних пленарних засідань парламенту, але він поки що не бачить консенсусу серед народних депутатів, щоб виносити документ на голосування.

"Ми його можемо порушувати (питання про розгляд законопроєкту про проведення дистанційних засідань Ради – ІФ-У), але потрібно усвідомлювати одне: якщо є консенсус у залі, то його потрібно виносити. Але поки що я цього консенсусу не бачу, на жаль. Але я залишаюся при своїй думці, тому що потрібно йти і рухатися вперед, а не дивитися назад і голосувати свічками, бюлетенями або ще чимось", - сказав спікер в інтерв'ю національному телемарафону UAразом в неділю.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні 31 травня Верховна Рада не змогла внести до порядку денного законопроєкт № 7129 про можливість проводити пленарні засідання в режимі відеоконференції у разі запровадження воєнного стану в Україні. За внесення документа до порядку денного проголосували 178 народних депутатів.

Законопроєкт пропонував, що в разі запровадження в Україні воєнного стану засідання ВР можуть проводитися віддалено в режимі відеоконференції (дистанційні засідання) із здійсненням відеофіксації народних депутатів, які приєдналися до участі в такому засіданні.

При цьому відкритість і гласність дистанційного засідання забезпечувалася б шляхом його прямої трансляції по телебаченню і радіо, на офіційному вебсайті Верховної Ради, а також іншим способом, що не суперечить законодавству (крім випадку проведення закритого дистанційного засідання).

Документ також передбачав, що під час дистанційного засідання проводитиметься голосування шляхом підняття руки із зазначенням народним депутатом позиції "за", "проти" або "утримався". Після кожного голосування представник лічильної комісії буде повідомляти про те, що волевиявлення народного депутата зафіксовано.

Після завершення голосування всіма народними депутатами, які беруть участь у дистанційному засіданні Верховної Ради в режимі відеоконференції, голова лічильної комісії або визначений нею представник повинен робити доповідь про результати голосування за законопроєкт, після чого головуючий оголосить рішення, прийняте українським парламентом. Лічильна комісія також була б уповноважена здійснювати контроль дотримання порядку голосування при проведенні дистанційних засідань.

Відповідно до законопроєкту, до порядку денного дистанційного засідання не можуть включатися питання про внесення змін до Конституції України, дострокове припинення повноважень Президента України, питання укладення миру і пов'язаних з цим питань, проєкти актів Верховної Ради, необхідність ухвалення яких випливає з укладених мирних угод.

Теги: #рада #голосування #дистанційка

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