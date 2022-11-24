Байден висловив сподівання на продовження допомоги Україні після перемоги республіканців у Конгресі

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що допомога Україні з боку США продовжиться після того, як республіканці отримали більшість за підсумками проміжних виборів.

"Зараз не час відвертатися від України", - сказав він.

"У світлі недавніх виборів ми мали багато спілкування на тему про те, чи збирається інша партія продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюся на належну допомогу", - додав Байден.

Раніше повідомлялося, що, за прогнозами телеканалів CNN і NBC, республіканці здобули перемогу на виборах до Палати представників США. Вони отримують 218 місць – необхідний мінімум для забезпечення більшості. У демократів – 208 місць. Загалом у палаті 435 місць, отже, поки що не визначилися володарі дев'яти місць у нижній палаті Конгресу.