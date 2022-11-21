Україна розраховує на консолідацію міжнародної спільноти для припинення агресії РФ проти України - Корнієнко

Україна розраховує на консолідацію міжнародної спільноти, зокрема на Міжпарламентську асамблею асоціації держав Південно-Східної Азії (МА АСЕАН, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), для припинення російської агресії проти України, заявив перший віцеспікер Верховної Ради.

"Важко заперечувати, що ми можемо побудувати стійкий і сталий світ, засновуючи його саме на толерантності, повазі та верховенстві права. Саме тому для України дуже важливою є подальша консолідація зусиль усіх членів міжнародного співтовариства, зокрема АСЕАН, щоб якнайшвидше припинити жорстоку російську агресію проти України та відновити мир на багатостраждальній українській землі", — сказав Корнієнко на відкритті пленарної сесії 43-ї Генеральної асамблеї МА АСЕАН у Камбоджі.

Як повідомляє сайт українського парламенту, на полях Генасамблеї українська делегація також зустрілася із колегами зі Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї.

За словами Корнієнка, під час розмови з представниками США, делегати "звірили годинники — і вони показали однаковий час, а саме – час підтримки України".

Перший віцеспікер Верховної Ради під час зустрічі звернув увагу американських колег на озброєння, необхідне Україні. "Війна триває, і ми потребуємо допомоги у вигляді озброєння - насамперед артилерії, дронів та антидронів, а також теплих речей та кемпінгів для наших військових у зимовий період", - зазначив Корнієнко.

Крім того, він закликав колег до спільної дипломатичної роботи з країнами Азії, зокрема в питанні поширення правдивої інформації про війну Росії проти України.

"Наша делегація пересвідчилася у стійкості намірів конгресменів й надалі підтримувати Україну. Представники делегації США запевнили, що американський народ з Україною і наша перемога – це і їхня перемога", - наголосив Корнієнко.

Українська делегація також подякувала своїм колегам із Південної Кореї за гуманітарну допомогу та надання нелетальної зброї, яку Україна використовує для боротьби з окупантами та своєї оборони.

Як повідомлялося, делегація Верховної Ради вперше бере участь у Міжпарламентській асамблеї ASEAN.