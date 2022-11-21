Політика

16:16 21.11.2022

Україна розраховує на консолідацію міжнародної спільноти для припинення агресії РФ проти України - Корнієнко

2 хв читати
Україна розраховує на консолідацію міжнародної спільноти для припинення агресії РФ проти України - Корнієнко

 Україна розраховує на консолідацію міжнародної спільноти, зокрема на Міжпарламентську асамблею асоціації держав Південно-Східної Азії (МА АСЕАН, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), для припинення російської агресії проти України, заявив перший віцеспікер Верховної Ради.

"Важко заперечувати, що ми можемо побудувати стійкий і сталий світ, засновуючи його саме на толерантності, повазі та верховенстві права. Саме тому для України дуже важливою є подальша консолідація зусиль усіх членів міжнародного співтовариства, зокрема АСЕАН, щоб якнайшвидше припинити жорстоку російську агресію проти України та відновити мир на багатостраждальній українській землі", — сказав Корнієнко на відкритті пленарної сесії 43-ї Генеральної асамблеї МА АСЕАН у Камбоджі.

Як повідомляє сайт українського парламенту, на полях Генасамблеї українська делегація також зустрілася із колегами зі Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї.

За словами Корнієнка, під час розмови з представниками США, делегати "звірили годинники — і вони показали однаковий час, а саме – час підтримки України".

Перший віцеспікер Верховної Ради під час зустрічі звернув увагу американських колег на озброєння, необхідне Україні. "Війна триває, і ми потребуємо допомоги у вигляді озброєння - насамперед артилерії, дронів та антидронів, а також теплих речей та кемпінгів для наших військових у зимовий період", - зазначив Корнієнко.

Крім того, він закликав колег до спільної дипломатичної роботи з країнами Азії, зокрема в питанні поширення правдивої інформації про війну Росії проти України.

"Наша делегація пересвідчилася у стійкості намірів конгресменів й надалі підтримувати Україну. Представники делегації США запевнили, що американський народ з Україною і наша перемога – це і їхня перемога", - наголосив Корнієнко.

Українська делегація також подякувала своїм колегам із Південної Кореї за гуманітарну допомогу та надання нелетальної зброї, яку Україна використовує для боротьби з окупантами та своєї оборони.

Як повідомлялося, делегація Верховної Ради вперше бере участь у Міжпарламентській асамблеї ASEAN.

Теги: #корнієнко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:04 13.10.2022
Корнієнко закликав МПС виключити РФ зі складу організації

Корнієнко закликав МПС виключити РФ зі складу організації

13:55 16.05.2022
Корнієнко запросив естонського колегу відвідати Україну

Корнієнко запросив естонського колегу відвідати Україну

11:07 14.05.2022
Корнієнко: заборона партії повинна призводити до позбавлення повноважень нардепа

Корнієнко: заборона партії повинна призводити до позбавлення повноважень нардепа

16:47 08.05.2022
Голова Стортингу і глава МЗС Норвегії відвідали Бучу та Ірпінь

Голова Стортингу і глава МЗС Норвегії відвідали Бучу та Ірпінь

21:46 30.03.2022
Корнієнко: Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям

Корнієнко: Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям

13:10 01.02.2022
У ВР модернізують систему для голосування - Корнієнко

У ВР модернізують систему для голосування - Корнієнко

10:52 21.12.2021
Корнієнко: Серед пріоритетних завдань наступного року - закріплення реформи децентралізації у Конституції

Корнієнко: Серед пріоритетних завдань наступного року - закріплення реформи децентралізації у Конституції

14:49 17.12.2021
Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": її очолила Устінова, заступниця - Клименко

Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": її очолила Устінова, заступниця - Клименко

18:11 10.12.2021
У Раді створять робочу групу з підготовки законопроектів про зміни до Конституції щодо децентралізації

У Раді створять робочу групу з підготовки законопроектів про зміни до Конституції щодо децентралізації

14:47 10.12.2021
Корнієнко виступає за проведення гендерної експертизи законопроектів

Корнієнко виступає за проведення гендерної експертизи законопроектів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія продовжуватиме надавати допомогу Україні, поки вона не досягне миру-прем'єр

Зеленський обговорив з прем'єром Великої Британії можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки

ЄС переконаний, що трагічний інцидент у Польщі став результатом масованого ракетного обстрілу Росією українських міст

Представництво ЄС у Києві в безпеці й допоможе Україні вистояти та перемогти – Маасікас

Глава МЗС Нідерландів зі сховища: На обстріли РФ може бути лише одна відповідь - продовжувати підтримувати Україну

ОСТАННЄ

Токаєв переміг на президентських виборах у Казахстані з 81,31%

Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану із 85,52% голосів - exit poll

Порошенко закликав главу Міноборони США не вірити РФ: угода, підписана Путіним, не варта паперу, на якому її надруковано

Велика Британія продовжуватиме надавати допомогу Україні, поки вона не досягне миру-прем'єр

Зеленський обговорив з прем'єром Великої Британії можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки

Єрмак та Ізабель Дюмон обговорили модальності реалізації пропозицій щодо міжнародних гарантій безпеки для України

Макрон висловив сподівання на те, що Україна повернеться до переговорів із РФ за посередництва постійних членів Ради безпеки ООН та Європи – ЗМІ

Санкції відкинули економіку РФ на 30 років тому - МЗС у відповідь на заяви Сіярто

На сайті президента зареєстровано петицію про позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ

ЄС переконаний, що трагічний інцидент у Польщі став результатом масованого ракетного обстрілу Росією українських міст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА