Макрон висловив сподівання на те, що Україна повернеться до переговорів із РФ за посередництва постійних членів Ради безпеки ООН та Європи – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Україна повернеться за стіл переговорів із РФ і що у переговорах братимуть участь п'ять постійних членів Ради безпеки ООН та європейці, повідомляє Nikkei Asia.

"Українці - я сподіваюся - повернуться за стіл із росіянами, і за цим столом буде міжнародна спільнота, і члени "п'ятірки" (п'ять постійних членів Ради безпеки ООН – ІФ-У) і європейці будуть частиною", - сказав він в інтерв'ю Nikkei Asia.

Він наголосив, що йдеться не про регіональний конфлікт, а про порушення Статуту ООН, тому необхідно допомогти Україні вистояти.

"Це не просто регіональний конфлікт або щось таке між Заходом і Сходом, тому що це принципи Статуту ООН. І всі ми підписуємося під цими принципами. І ми маємо допомогти Україні вистояти в цій ситуації", - зазначив президент.