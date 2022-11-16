Політика

21:48 16.11.2022

ЄС переконаний, що трагічний інцидент у Польщі став результатом масованого ракетного обстрілу Росією українських міст

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ЄС переконаний, що трагічний інцидент у Польщі став результатом масованого ракетного обстрілу Росією українських міст

Європейський союз переконаний, що трагічний інцидент у Польщі, де в результаті вибуху загинуло двоє людей, став результатом серії масованих ракетних ударів Росії по українських містах.

Таку заяву щодо вибуху в Польщі від імені ЄС зробив високий представник з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Текст заяви поширений у середу у Брюсселі.

"Цей трагічний інцидент став результатом чергової серії масованих ракетних обстрілів українських міст учора Росією, спрямованих проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ці напади є грубим порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві.

Боррель констатував, що Росія продовжує поширювати дезінформацію про необґрунтовану та неспровоковану війну, яку вона веде проти України. "Ми продовжуватимемо обвинувачувати Росію в маніпуляціях інформацією та втручанні. Росія має припинити свою незаконну війну. Ми, як і раніше, твердо підтримуємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також її невід'ємне право на самооборону від російської агресії, закріплене у Статуті ООН", - заявив високий представник ЄС.

Він запевнив, що ЄС продовжуватиме надавати сильну політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно. "Ми продовжимо посилювати тиск на Росію з метою припинення війни та відходу з території України, зокрема за допомогою обмежувальних заходів. Росія, всі винні та спільники будуть притягнуті до відповідальності. Ми єдині у солідарності", - переконаний Боррель.

Крім того, Високий представник зазначив, що ЄС висловлює "непохитну єдність, рішучість та повну солідарність з Польщею та польським народом після ракетного вибуху, який стався 15 листопада у польському селі Пшеводов неподалік кордону з Україною та забрав життя двох громадян Польщі".

"Висловлюємо співчуття сім'ям загиблих у Польщі та Україні. ЄС повністю підтримує розслідування, що проводиться Польщею щодо встановлення фактів на місцях, і ми будемо підтримувати тісний контакт з нашими партнерами, включно з НАТО, щодо наступних кроків", - констатував він.

 

 

Теги: #ракета #україна #польща #єс #ппо

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