Політика

12:42 13.11.2022

США мають намір конкурувати з Китаєм, але не допускати переходу конкуренції в конфлікт - Байден

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США мають намір конкурувати з Китаєм, але не допускати переходу конкуренції в конфлікт - Байден

США мають намір активно конкурувати з Китаєм, але зберігати відкритими лінії зв'язку і не допускати переходу конкуренції у конфлікт, заявив президент США Джо Байден на Східноазійському саміті (ВАС) в Пномпені.

"Сполучені Штати будуть активно конкурувати з КНР і висловлюватися з приводу порушень прав людини в КНР, зберігаючи водночас лінії зв'язку відкритими і приділяючи увагу тому, щоб конкуренція не переростала в конфлікт", - цитує Байдена Білий дім в неділю.

Крім того, в заяві наголошується, що Байден підтвердив важливість підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці.

Теги: #сша #китай #байден

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