Рада планує закликати партнерів виключити Росію з G20 - нардеп Железняк

Верховна Рада планує наступного тижня ухвалити звернення до міжнародних партнерів про виключення Російської Федерації з G20, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра починається саміт G20 в Індонезії. У зв'язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з "групи двадцяти" (G20). Відповідна постанова буде внесена і проголосована у ВРУ наступного тижня", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю.

Парламентарій нагадав, що в 2014 році після анексії Криму "Росію вже вигнали з "великої вісімки" (G8)".