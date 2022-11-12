Політика

15:06 12.11.2022

Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипвідносин між країнами

1 хв читати
Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипвідносин між країнами

За 30 років незалежності України є ще 7 країн у світі, з якими не встановлені дипломатичні відносини, серед них Папуа-Нова Гвінея, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"За 30 років незалежності України все ще є 7 країн у світі, з якими в України не встановлені дипломатичні відносини... серед них – Папуа-Нова Гвінея", - сказав Кулеба у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Міністр поінформував, що у нього відбулася телефонна розмова з главою МЗС Папуа-Нова Гвінея, з яким домовилися почати процес встановлення дипломатичних відносин.

"Але знаєте, що найдивовижніше? Міністра закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї звуть Джастін Ткаченко ... і навіть в цій прекрасній країні в Океанії, в Папуа-Новій Гвінеї, міністр закордонних справ - етнічний українець. Його дідусь з Києва... Він дуже хоче побувати в Україні", - розповів Кулеба.

Теги: #україна #дипвідносини #папуа_нова_гвінея

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 12.11.2022
Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

07:18 12.11.2022
Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

07:05 12.11.2022
Кулеба домовився з главою МЗС Папуа-Нової Гвінеї запустити процедури встановлення дипломатичних відносин

Кулеба домовився з главою МЗС Папуа-Нової Гвінеї запустити процедури встановлення дипломатичних відносин

07:00 12.11.2022
Чотири судна доставлять українську пшеницю та кукурудзу до Китаю, Італії й Туреччини в рамках "зернової угоди"

Чотири судна доставлять українську пшеницю та кукурудзу до Китаю, Італії й Туреччини в рамках "зернової угоди"

19:55 11.11.2022
Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

08:56 11.11.2022
Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

07:12 11.11.2022
Три судна з українським продовольством прямують до Італії, Лівану та Тунісу

Три судна з українським продовольством прямують до Італії, Лівану та Тунісу

21:02 10.11.2022
Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

20:55 10.11.2022
Норвегія вкладе близько 1,5 млрд норвезьких крон до британського фонду для України

Норвегія вкладе близько 1,5 млрд норвезьких крон до британського фонду для України

20:37 10.11.2022
США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

ВР підтримала відставку Чернишова з посади глави Мінрегіону

Зеленський обговорив із президентом Індонезії продовження зернової ініціативи та саміт G20

ОСТАННЄ

Трамп 15 листопада оголосить про намір балотуватися на посаду президента - ЗМІ

Європарламент проголосував на підтримку вступу Хорватії до Шенгенської зони

Зеленський розраховує, що двопартійна підтримка США допомоги Україні продовжиться і після проміжних виборів до Конгресу

Республіканці наближаються до завоювання більшості в Палаті представників, результат боротьби за Сенат наразі не зрозумілий

Ізраїль може переглянути позицію з військової допомоги Україні через іранську загрозу - посол

Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

Стефанчук: Світ повинен показати Росії її місце

Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

Байден, Трамп та Обама закликали прихильників голосувати на проміжних виборах у США

Жордан Барделла став наступником Марін Ле Пен на чолі "Національного об'єднання"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА