Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипвідносин між країнами

За 30 років незалежності України є ще 7 країн у світі, з якими не встановлені дипломатичні відносини, серед них Папуа-Нова Гвінея, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"За 30 років незалежності України все ще є 7 країн у світі, з якими в України не встановлені дипломатичні відносини... серед них – Папуа-Нова Гвінея", - сказав Кулеба у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Міністр поінформував, що у нього відбулася телефонна розмова з главою МЗС Папуа-Нова Гвінея, з яким домовилися почати процес встановлення дипломатичних відносин.

"Але знаєте, що найдивовижніше? Міністра закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї звуть Джастін Ткаченко ... і навіть в цій прекрасній країні в Океанії, в Папуа-Новій Гвінеї, міністр закордонних справ - етнічний українець. Його дідусь з Києва... Він дуже хоче побувати в Україні", - розповів Кулеба.