Політика

07:37 05.11.2022

Темпи ратифікації Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО залежать від дій цих двох країн

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Темпи ратифікації Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО залежать від дій цих двох країн

Терміни процесу ратифікації Туреччиною вступу Фінляндії та Швеції до НАТО залежать виключно від дій північних країн, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Темпи та терміни процесу ратифікації меморандуму між Туреччиною, Швецією та Фінляндією будуть визначатися кроками, здійсненими цими країнами", - наводить слова президента агентство "Анадолу".

У п'ятницю Ердоган обговорив цю тему з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, який перебуває з візитом в Туреччині.

Також вони обговорили ситуацію в Україні. Ердоган заявив про необхідність поновлення переговорів між Росією та Україною.

Президент Туреччини повідомив, що Туреччина зосередиться на продовженні зернової угоди, яка закінчується пізніше в листопаді, що дозволяє вивозити українське зерно Чорним морем.

У четвер після зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу Столтенберг заявив, що Фінляндія та Швеція сумлінно виконали умови Анкари для вступу в НАТО. Однак Чавушоглу по-іншому оцінив ситуацію. "Не всі компоненти угоди імплементовані", - заявив він. Міністр, при цьому, наголосив, що деякі необхідні заходи влада обох країн дійсно вжила, і Анкара це вітає.

Наразі Туреччина та Угорщина ще не ратифікували приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. В Анкарі заявляють, що зроблять це, коли ці скандинавські країни виконають низку умов, прописаних в узгодженому між сторонами меморандумі. Зокрема, там є пункти про те, що Швеція та Фінляндія мають вжити заходів проти курдських угруповань, яких Анкара вважає терористичними. Також Анкара наполягає на екстрадиції низки діячів-курдів.

 

 

Теги: #нато #туреччина #швеція #фінляндія

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