Політика

19:12 04.11.2022

G7 відкидає хибні заяви РФ про нібито створення Україною "брудної бомби" - спільна заява

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G7 відкидає хибні заяви РФ про нібито створення Україною "брудної бомби" - спільна заява

"Велика сімка" відкидає як неправдиві заяви представників РФ про нібито створення Україною т.зв. "брудної бомби", заявили міністри закордонних справ G7 за підсумками зустрічі у Мюнстері.

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії неприйнятна. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї буде пов'язане із серйозними наслідками. Ми також відкидаємо помилкові заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну "брудну бомбу", - йдеться у заяві.

У ній наголошується, що інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що подібні звинувачення є безпідставними.

"Ми дякуємо Україні за її прозорість", - наголосили міністри країн "Великої сімки".

 

 

Теги: #заява #реакція #g7

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