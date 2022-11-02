Політика

07:46 02.11.2022

Фінляндія та Швеція вирішуватимуть питання про ядерну зброю лише після вступу в НАТО

2 хв читати
Фінляндія та Швеція вирішуватимуть питання про ядерну зброю лише після вступу в НАТО

Фінляндія і Швеція мають намір вирішувати ядерні питання лише тоді, коли стануть членами НАТО, заявили прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін і її шведський колега Ульф Крістерссон на зустрічі прем'єр-міністрів країн Північної Європи, яка проходить у вівторок у Гельсінкі.

За їхніми словами, повідомляє портал Yle, "країни не ставлять попередніх умов, пов'язаних із ядерною зброєю при вступі до НАТО. Питання, пов'язані з розгортанням ядерної зброї, будуть вирішуватись лише тоді, коли країни стануть членами альянсу".

Марін також наголосила, що Фінляндія "не хоче зачиняти двері при вступі до НАТО".

Як сказав Крістерссон, "Фінляндія та Швеція абсолютно однаково ставляться до питання про ядерну зброю як майбутні члени НАТО. Фінляндія і я йдемо пліч-о-пліч".

Таку ж думку висловив і президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Це дуже віддалена ідея, що Фінляндія проситиме чи НАТО запропонує розмістити тут ядерну зброю... Усі повинні пам'ятати, що застосування ядерної зброї - це загальний кінець", - сказав Нііністьо.

Президент також запевнив, що процес вступу Фінляндії просувається історично швидкими темпами і висловив упевненість у тому, що ратифікація Угорщиною та Туреччиною також відбудеться.

"Ми почали йти цим шляхом разом зі Швецією, і разом ми продовжуватимемо", - запевнив Нііністьо.

Крістерссон висловив переконання, що "членство Фінляндії та Швеції до НАТО буде ратифіковано усіма державами-членами".

Із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

 

Теги: #нато #швеція #ядерна_зброя #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:58 31.10.2022
Президент Фінляндії обговорив зі Столтенбергом питання ратифікації членства в НАТО

Президент Фінляндії обговорив зі Столтенбергом питання ратифікації членства в НАТО

19:26 31.10.2022
Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

15:58 31.10.2022
МВС України: Інформація про канал контрабанди української зброї до Фінляндії – фейк

МВС України: Інформація про канал контрабанди української зброї до Фінляндії – фейк

14:40 31.10.2022
Шведські рятувальники передали українським саперам спецобладнання - ДСНС

Шведські рятувальники передали українським саперам спецобладнання - ДСНС

19:53 30.10.2022
НАТО закликає РФ терміново відновити "зернову угоду"

НАТО закликає РФ терміново відновити "зернову угоду"

06:46 29.10.2022
Жовква обговорив із представником ЄС російську агресію та необхідність посилення санкцій проти РФ

Жовква обговорив із представником ЄС російську агресію та необхідність посилення санкцій проти РФ

14:38 28.10.2022
Шведська прокуратура проведе додаткове розслідування біля місця пошкоджень "Північних потоків"

Шведська прокуратура проведе додаткове розслідування біля місця пошкоджень "Північних потоків"

15:08 27.10.2022
Україна презентувала НАТО систему ситуаційної поінформованості Delta

Україна презентувала НАТО систему ситуаційної поінформованості Delta

17:09 26.10.2022
Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

Столтенберг: Ми не можемо дозволити Путіну перемогти, це було б катастрофою для України і зробить НАТО уразливішим

16:48 26.10.2022
Столтенберг: Міністри закордонних справ НАТО зберуться наприкінці листопада у Бухаресті

Столтенберг: Міністри закордонних справ НАТО зберуться наприкінці листопада у Бухаресті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

Молдова видворила російського дипломата

До кінця року в Україні буде ухвалено понад 100 євроінтеграційних законопроєктів та підзаконних актів - Шмигаль

Глава Євроради: Стратегія Москви щодо поширення страху не спрацює, ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Верховній Раді пропонують позбавити мандатів Рабіновича та Васильковського

ОСТАННЄ

Блок Нетаньягу може отримати парламентську більшість за підсумками виборів в Ізраїлі – екзит-поли

КС визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності в Україні

Макрон: Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема ППО

Україна залишиться гарантом продовольчої безпеки для країн АСЕАН – розмова Зеленського із прем'єром Камбоджі

Ердоган має намір незабаром обговорити із Зеленським та Путіним "зернову угоду" - глава МЗС Туреччини

Зеленський обговорив із Макроном посилення обороноздатності та відновлення енергетичної інфраструктури України

Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

Молдова видворила російського дипломата

До кінця року в Україні буде ухвалено понад 100 євроінтеграційних законопроєктів та підзаконних актів - Шмигаль

Глава Євроради: Стратегія Москви щодо поширення страху не спрацює, ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА