Фінляндія та Швеція вирішуватимуть питання про ядерну зброю лише після вступу в НАТО

Фінляндія і Швеція мають намір вирішувати ядерні питання лише тоді, коли стануть членами НАТО, заявили прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін і її шведський колега Ульф Крістерссон на зустрічі прем'єр-міністрів країн Північної Європи, яка проходить у вівторок у Гельсінкі.

За їхніми словами, повідомляє портал Yle, "країни не ставлять попередніх умов, пов'язаних із ядерною зброєю при вступі до НАТО. Питання, пов'язані з розгортанням ядерної зброї, будуть вирішуватись лише тоді, коли країни стануть членами альянсу".

Марін також наголосила, що Фінляндія "не хоче зачиняти двері при вступі до НАТО".

Як сказав Крістерссон, "Фінляндія та Швеція абсолютно однаково ставляться до питання про ядерну зброю як майбутні члени НАТО. Фінляндія і я йдемо пліч-о-пліч".

Таку ж думку висловив і президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Це дуже віддалена ідея, що Фінляндія проситиме чи НАТО запропонує розмістити тут ядерну зброю... Усі повинні пам'ятати, що застосування ядерної зброї - це загальний кінець", - сказав Нііністьо.

Президент також запевнив, що процес вступу Фінляндії просувається історично швидкими темпами і висловив упевненість у тому, що ратифікація Угорщиною та Туреччиною також відбудеться.

"Ми почали йти цим шляхом разом зі Швецією, і разом ми продовжуватимемо", - запевнив Нііністьо.

Крістерссон висловив переконання, що "членство Фінляндії та Швеції до НАТО буде ратифіковано усіма державами-членами".

Із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.