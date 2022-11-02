Політика

07:21 02.11.2022

Блок Нетаньягу може отримати парламентську більшість за підсумками виборів в Ізраїлі – екзит-поли

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Блок Нетаньягу може отримати парламентську більшість за підсумками виборів в Ізраїлі – екзит-поли

Опозиційна партія "Лікуд" та її партнери у блоці правих партій Ізраїлю можуть здобути парламентську більшість за підсумками парламентських виборів в Ізраїлі, повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на результати опитувань на виході з виборчих дільниць.

Блок Нетаньягу, до якого входять "Лікуд", партія "Релігійні сіоністи", єдиний список ультраортодоксальних партій Яхадут ха-Тора та ультрарелігійна "Шас", згідно з екзит-полами, може отримати 61 мандат зі 120. The Times of Israel прогнозує, що блок Нетаньягу матиме 61-62 місця. Канал 12 прогнозує, що блок Нетаньягу матиме 61 мандат, канал 13 - 62 мандати, при цьому у блоку нинішнього прем'єра Яїра Лапіда, за прогнозами екзит-полів цих двох каналів, 54-55 місць.

За даними екзит-полу Каналу 12, партія "Лікуд" на чолі з Нетаньягу може отримати 30 мандатів. За даними екзит-полу каналу 13, "Лікуд" може виграти 31 місце. Партія "Еш Атід" Лапіда, згідно з екзит-полами обох каналів, отримала 24 місця.

Проте розклад сил за підсумками підрахунку всіх голосів іще може змінитися, втім, ізраїльські ЗМІ переважно схиляються до думки, що за підсумками нинішніх виборів Нетаньягу може вдатися повернути собі владу і знову стати главою уряду. Фінальні результати стануть відомими найближчими днями, проте на ранок середи, як очікується, за винятком деяких деталей, вже буде зрозуміло, якою буде розстановка сил у Кнесеті 25-го скликання, зазначають ЗМІ.

Виборчі дільниці в Ізраїлі зачинилися о 22:00 (за Києвом). Ізраїльтяни обирали новий склад однопалатного парламенту Кнесету.

Теги: #вибори #ізраїль #підсумки

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