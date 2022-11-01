Політика

14:10 01.11.2022

Україна залишиться гарантом продовольчої безпеки для країн АСЕАН – розмова Зеленського із прем'єром Камбоджі

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Україна залишиться гарантом продовольчої безпеки для країн АСЕАН – розмова Зеленського із прем'єром Камбоджі

Україна і надалі залишатиметься гарантом продовольчої безпеки для країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Камбоджі Самдехом Хун Сеном.

"Подякував Камбоджі, яка головує в АСЕАН, за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, підтримку в ООН. Запевнив: залишатимемося гарантом продовольчої безпеки для країн АСЕАН", - написав Зеленський у твіттері за підсумками переговорів із Хун Сеном у вівторок.

 

Теги: #зерно #асеан #зеленський

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