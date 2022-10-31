Політика

19:44 31.10.2022

Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

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Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава зацікавлена у поверненні всіх українців, які покинули країну через війну, після перемоги додому.

Як зазначив глава держави, під час війни дуже складно утримувати економіку у будь-якому форматі стабільності, тому це дуже важливо, щоб українці перебували та працювали в країні.

Водночас, за його словами, гарантувати безпеку людей під час перебування у країні зараз важко.

"Ми дуже зацікавлені, щоб український народ повертався додому. Я не можу сьогодні просити громадян України, які тимчасово виїхали за межі нашої держави через війну, щоб вони поверталися. Я думаю, що сьогодні це їхній вибір. І я не можу сьогодні гарантувати всім безпеку, тому що це війна, яку в односторонньому порядку розв'язала РФ і виключно на території нашої держави", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Києві.

Зеленський висловив упевненість у тому, що після закінчення війни українці повернуться на батьківщину, проте ключовими питаннями залишатимуться інфраструктура, енергетика тощо.

"Я впевнений, що всі повернуться. Усі не так просто, але ми тримаємось і зацікавлені, щоб після перемоги все населення було в державі. Я впевнений, що так і буде", - сказав він.

 

 

Теги: #народ #повернення #переселенці

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