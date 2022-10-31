Молдова видворила російського дипломата

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови (МЗСЄІ) оголосило про видворення з республіки співробітника посольства Росії в Кишиневі.

"Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити персоною нон грата на території нашої країни представника посольства РФ у Кишиневі, який зобов'язаний залишити територію Республіки Молдова", - повідомила у понеділок увечері пресслужба МЗС.

Згідно з пресрелізом, про це було повідомлено 31 жовтня послу Росії в Кишиневі Олегу Васнєцову, якого викликали до МЗСЄІ.

"Під час бесіди (МЗСЄІ) підтвердило, що ракетні удари по сусідній країні продовжують нарощувати ризики безпеки, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози енергетичній безпеці країни", - зазначає МЗСЄІ Молдови.