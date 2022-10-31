До кінця року в Україні буде ухвалено понад 100 євроінтеграційних законопроєктів та підзаконних актів - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що до кінця року в Україні буде ухвалено понад 100 євроінтеграційних законопроєктів та підзаконних актів.

"До кінця року ми плануємо спільно подати до парламенту й ухвалити понад 100 євроінтеграційних законопроєктів та підзаконних актів", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою у понеділок у Києві.

Прем'єр висловив упевненість, що Україна до кінця року виконає всі взяті на себе зобов'язання, висунуті в межах надання кандидатства в члени Євросоюзу.