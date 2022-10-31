Глава Євроради: Стратегія Москви щодо поширення страху не спрацює, ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Стратегія Москви щодо сіяння страху не спрацює, Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, коментуючи російські ракетні удари по Києву та об'єктах критичної інфраструктури.

"Засуджую у найрішучіший спосіб російські ракетні удари по Києву та об'єктах критичної інфраструктури в інших регіонах. Стратегія Москви щодо сіяння страху не спрацює. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написав Мішель у твіттері у понеділок.