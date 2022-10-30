Кулеба: Вчора РФ поставила під загрозу голоду мільйони людей, а сьогодні імітує готовність до переговорів, це нікого не повинно вводити в оману

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вчора РФ ризикувала голодом мільйони людей, призупинивши участь у "зерновій угоді", а сьогодні імітують готовність до переговорів, проте ніхто не повинен бути обдурений цим.

"Модель поведінки росіян така передбачувана: якщо вони вчинили злочин увечері, очікуйте, що вранці вони запропонують "переговори". Вчора вони поставили під загрозу голоду мільйони людей, сьогодні вони імітують готовність до переговорів. Це нікого не повинно вводити в оману", - написав він у твіттері.