Єрмак: Вихід РФ із зернової угоди – це агонія злочинців, час яких добігає кінця

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає вихід РФ із зернової угоди "примітивним шантажем", який був передбачуваним.

"Примітивність російського шантажу в усьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", над якими сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об'єктах... Все дуже просто і передбачувано", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

"Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їхній час добігає кінця", - додав він.

Як повідомлялося, Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод щодо вивезення зерна з портів України. Там стверджують, що нібито Україна за участю фахівців Великої Британії здійснила атаку "проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки "зернового коридору".