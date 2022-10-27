Порошенко назвав промову Путіна маніфестом ненависті до свободи та демократії

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко заявив, що промова президента Росії Володимира Путіна на Валдаї є маніфестом ненависті до свободи та демократії, а він сам воює не лише проти України, а й усього Західного світу, повідомила пресслужба політсили.

"Путін не сказав нічого нового. Він продемонстрував, що він воює не тільки з Україною – путін воює зі свободою, з демократією і з усім демократичним Західним світом. Він це так і називає – "колективний Захід". Це означає, що він воює у тому числі і проти Франції", – цитує пресслужба слова політика, сказані в ефірі французького телеканалу LCI.

Порошенко назвав промову російського лідера "маніфестом ненависті до Заходу, свободи та демократії".

"І незважаючи на те, що він зараз нібито зменшив "температуру" виступу, але по змісту він ще навіть гірший. Путін, декларуючи право росії на свою культуру, на свою історію, категорично і лицемірно відмовляє Україні у праві на свою історію, на свою культуру і врешті-решт в праві на наше існування", – зазначив він.

Політик переконаний, що "дуже важко знайти компроміс, бо Путін хоче нас убити, а ми хочемо жити. Путін хоче стерти Україну з карти світу, а ми хочемо жити у своїй країні з тисячолітньою історією та повернути її до родини європейських народів. З європейськими цінностями, із європейською свободою, із європейською демократією".

Порошенко закликає європейських лідерів і весь світ не вірити Путіну та не боятися його, беручи приклад із України.

Він зазначив, що завдяки створеній у 2014 році українській армії було зруйновано проєкт зі створення т.зв. Новоросії, звільнено дві третини окупованого Донбасу та надано відповідь на широкомасштабне вторгнення.

"І за допомогою цивілізованого світу ми дали відсіч шляху, відкинувши його від Києва, від Сум, від Чернігова, від Полтави, від Харкова", - зазначив він.

За словами Порошенка, зараз спостерігаються перші ознаки втрати віри у свої сценарії у російської влади і що на Путіна "невідворотно чекає катастрофа, якщо він зараз терміново не вживатиме заходів щодо зупинення війни".

Політик наголосив, що для повного відновлення миру необхідно, щоб російські війська залишили територію української держави. Також він подякував Заходу за єдність та за солідарність з Україною.