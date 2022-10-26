Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Для України важливо, щоб парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Мені відомо, що в хорватському саборі розглядають проєкт декларації про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу. Для нас важливим є засудження світовою громадськістю, а також хорватським парламентом цього жахливого злочину комуністичного режиму проти українського народу", - сказав Стефанчук під час виступу в хорватському парламенті в середу.

Він нагадав, що наприкінці листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, який сталінський режим свідомо організував в Україні.