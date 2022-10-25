Політика

11:59 25.10.2022

Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

3 хв читати
Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн окреслила три елементи підтримки відновлення та реформування України, що приведе її в майбутньому до членства в Європейському Союзі.

"Сьогодні ми говоритимемо про те, як надалі розширюватимемо нашу підтримку Україні, як плануватимемо процес відновлення цієї чудової країни. Тут є три важливі моменти. Спочатку ми маємо забезпечити, щоб Україна могла одразу отримати ту підтримку, яка необхідна, – від короткострокової підтримки до довгострокової", - сказала фон дер Ляєн у вівторок у Берліні, відкриваючи Міжнародну експертну конференцію з відновлення, реконструкції та модернізації України.

"По-друге, нам потрібна правильна архітектура та структура, щоб ця підтримка була широкою та інклюзивною. І, по-третє, оскільки Україна має статус кандидата на шляху до Європейського Союзу, ми маємо ці зусилля щодо відновлення розглядати в рамках шляху України до ЄС", - додала вона.

Фон дер Ляєн детально зупинилася на питанні надання Україні допомоги в короткостроковій перспективі, згадавши про необхідність забезпечення поточної життєдіяльності держави у плані нарахування зарплат, пенсій та інших виплат. Вона також повідомила, що за участю Єврокомісії буде розпочато проєкт з відновлення інфраструктури, шкіл, надається допомога внутрішньо переміщеним особам.

Говорячи про другий момент, вона зупинилася на зусиллях відновлення країни, нагадавши, що під час міжнародної конференції в Лугано було визначено принципи надання допомоги Україні - так звані принципи Лугано. Серед них фон дер Ляєн назвала орієнтацію на реформи, прозорість процесу, верховенство права, стабільність. "Це принципи, які має бути враховано під час відновлення, але ми маємо наповнити їх життям. Для цього нам потрібні найкращі уми нашого часу, і для цього ми тут зібралися", - констатувала президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що масштаби руйнувань в Україні безпрецедентні. "Світовий банк оцінює ці руйнування у EUR350 млрд. Ми маємо працювати всі разом… і так швидко, як можна… Це підводить мене до останнього моменту, де Україна відіграватиме провідну роль", - сказала фон дер Ляєн, звертаючись до присутніх.

"Це для нас важливо, оскільки все, що ми робимо, ґрунтується на сподіванні, що Україна, яка має чітке бачення свого майбутнього, вирішила стати членом ЄС. Вона отримала статус кандидата. І завдяки цьому відновленню Україна отримає інвестиції, реформи – усе це з однією метою – стати рівноправним членом Європи – цифрової, стабільної Європи. Будуть нові закони, нові інституції, верховенство права, боротьба з корупцією та досягнення європейських стандартів. Шлях до відновлення – це шлях України до Європейського Союзу, до свого бачення, це наша мета – щоб Україна була сучасною Україною, яка живе у добробуті. І для цього вам потрібні ви", - додала вона.

Під час виступу президент Єврокомісії висловила переконання, що інвестиції в Україну – це інвестиції у "наші спільні цінності". "Ми – демократичні країни світу – разом стоїмо за нашими цінностями та підтримуємо Україну й українців, які борються за свою незалежність і міжнародне право, і ми їх підтримуватимемо так довго, скільки знадобиться. Слава Україні, слава Європі", - проголосила фон дер Ляєн.

Теги: #україна #єс #урсула_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 25.10.2022
Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

12:05 25.10.2022
"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

11:33 25.10.2022
Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

11:07 25.10.2022
Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні 2023 року EUR18 млрд із щомісячною підтримкою EUR1,5 млрд – фон дер Ляєн

Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні 2023 року EUR18 млрд із щомісячною підтримкою EUR1,5 млрд – фон дер Ляєн

07:33 25.10.2022
60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

07:26 25.10.2022
Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

06:58 25.10.2022
Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН та ЄС для недопущення провокацій на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС

Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН та ЄС для недопущення провокацій на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС

21:17 24.10.2022
Спікер МЗС України у відповідь на слова Орбана: Допомога Україні – не благодійність, це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку

Спікер МЗС України у відповідь на слова Орбана: Допомога Україні – не благодійність, це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку

20:53 24.10.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6374 цивільних, ще 9776 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6374 цивільних, ще 9776 поранено

19:22 24.10.2022
Єврокомісія поки що не готова озвучити деталі пропозицій щодо обмеження цін на газ

Єврокомісія поки що не готова озвучити деталі пропозицій щодо обмеження цін на газ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Італія залишиться надійним партнером НАТО у питанні підтримки України - Мелоні

Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

Шольц: Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно

Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн" – виступ на конференції у Берліні

Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

ОСТАННЄ

Італія залишиться надійним партнером НАТО у питанні підтримки України - Мелоні

Не можна допустити, щоб РФ силоміць захопила українські території і потім диктувала умови миру – Шольц

Європарламент продовжить санкційний тиск на РФ та її прихильників - Карас

Стефанчук закликав парламенти країн - членів Ради Європи визнати Росію державою-терористом

Шольц: Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно

Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн" – виступ на конференції у Берліні

Стефанчук і Пелосі обговорили надання Україні військової допомоги

Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

ПАРЄ може протягом року розглянути резолюцію щодо відповідальності російських пропагандистів - нардеп Кравчук

Нардеп Кравчук: Задача украинских СМИ – способствовать тому, чтобы члены бывшей "ОПЗЖ" понесли политическую ответственность

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА