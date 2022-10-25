Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн окреслила три елементи підтримки відновлення та реформування України, що приведе її в майбутньому до членства в Європейському Союзі.

"Сьогодні ми говоритимемо про те, як надалі розширюватимемо нашу підтримку Україні, як плануватимемо процес відновлення цієї чудової країни. Тут є три важливі моменти. Спочатку ми маємо забезпечити, щоб Україна могла одразу отримати ту підтримку, яка необхідна, – від короткострокової підтримки до довгострокової", - сказала фон дер Ляєн у вівторок у Берліні, відкриваючи Міжнародну експертну конференцію з відновлення, реконструкції та модернізації України.

"По-друге, нам потрібна правильна архітектура та структура, щоб ця підтримка була широкою та інклюзивною. І, по-третє, оскільки Україна має статус кандидата на шляху до Європейського Союзу, ми маємо ці зусилля щодо відновлення розглядати в рамках шляху України до ЄС", - додала вона.

Фон дер Ляєн детально зупинилася на питанні надання Україні допомоги в короткостроковій перспективі, згадавши про необхідність забезпечення поточної життєдіяльності держави у плані нарахування зарплат, пенсій та інших виплат. Вона також повідомила, що за участю Єврокомісії буде розпочато проєкт з відновлення інфраструктури, шкіл, надається допомога внутрішньо переміщеним особам.

Говорячи про другий момент, вона зупинилася на зусиллях відновлення країни, нагадавши, що під час міжнародної конференції в Лугано було визначено принципи надання допомоги Україні - так звані принципи Лугано. Серед них фон дер Ляєн назвала орієнтацію на реформи, прозорість процесу, верховенство права, стабільність. "Це принципи, які має бути враховано під час відновлення, але ми маємо наповнити їх життям. Для цього нам потрібні найкращі уми нашого часу, і для цього ми тут зібралися", - констатувала президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що масштаби руйнувань в Україні безпрецедентні. "Світовий банк оцінює ці руйнування у EUR350 млрд. Ми маємо працювати всі разом… і так швидко, як можна… Це підводить мене до останнього моменту, де Україна відіграватиме провідну роль", - сказала фон дер Ляєн, звертаючись до присутніх.

"Це для нас важливо, оскільки все, що ми робимо, ґрунтується на сподіванні, що Україна, яка має чітке бачення свого майбутнього, вирішила стати членом ЄС. Вона отримала статус кандидата. І завдяки цьому відновленню Україна отримає інвестиції, реформи – усе це з однією метою – стати рівноправним членом Європи – цифрової, стабільної Європи. Будуть нові закони, нові інституції, верховенство права, боротьба з корупцією та досягнення європейських стандартів. Шлях до відновлення – це шлях України до Європейського Союзу, до свого бачення, це наша мета – щоб Україна була сучасною Україною, яка живе у добробуті. І для цього вам потрібні ви", - додала вона.

Під час виступу президент Єврокомісії висловила переконання, що інвестиції в Україну – це інвестиції у "наші спільні цінності". "Ми – демократичні країни світу – разом стоїмо за нашими цінностями та підтримуємо Україну й українців, які борються за свою незалежність і міжнародне право, і ми їх підтримуватимемо так довго, скільки знадобиться. Слава Україні, слава Європі", - проголосила фон дер Ляєн.