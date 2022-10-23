Політика

14:39 23.10.2022

Українські нардепи пропонують визнати Білорусь окупованою РФ

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Українські нардепи пропонують визнати Білорусь окупованою РФ

Народні депутати пропонують Верховній Раді визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Російською Федерацією, засудити цю окупацію і звернутися до міжнародного співтовариства наслідувати приклад українського парламенту.

Відповідні проєкти постанов № 8147 і 8148 зареєстровані в законодавчому органі, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів проєктів постанов - народні депутати Олексій Гончаренко, Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), Єгор Чернєв, Євгенія Кравчук, Віталій Безгін ("Слуга народу").

Тексти проєктів постанов поки що на сайті Верховної Ради не оприлюднені.

Однак Гончаренко у своєму телеграм-каналі розповів, що проєкт постанови №8147 також пропонує парламенту звернутися до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Росією.

Проєкт постанови також пропонує позбавити білоруський уряд міжнародної правосуб'єктності, припинити участь Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо), синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь і використання цієї країни в ролі офшорної зони.

Теги: #рф #білорусь #окупація

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