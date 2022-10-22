Кулеба: Росія перебуває в Раді безпеки ООН на сумнівних юридичних підставах

Росія, яка вчинила численні воєнні злочини в Україні та загрожує енергетичній і продовольчій безпеці всього світу, не повинна залишатися постійним членом Ради безпеки ООН, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Здійснивши злочин агресії проти України, численні воєнні злочини, підірвавши глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, чи повинна Росія, як і раніше, займати місце постійного члена Ради безпеки ООН? Пам'ятайте, що Росія знаходиться там на сумнівних юридичних підставах", - написав Кулеба у твіттері в суботу.