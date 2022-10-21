Політика

17:05 21.10.2022

ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм з глобальних тем - Мішель

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ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм з глобальних тем - Мішель

Головною метою "стратегічних дебатів" європейських лідерів щодо Китаю в п'ятницю була підготовка позиції Євросоюзу до саміту ЄС - АСЕАН, що відбудеться 14 грудня у Брюсселі, заявив голова Євроради Шарль Мішель.

"Ми завжди маємо бути твердими та уважними, щоб захищати (у відносинах з Китаєм) наші принципи, яким ми глибоко віддані: демократію та фундаментальні свободи", - заявив глава Європейської ради на пресконференції після дводенного саміту Європейського союзу, на якому відносини з Китаєм були однією з центральних тем порядку денного.

Другим важливим для ЄС аспектом Мішель назвав мету добиватися "більшої взаємності, більшої рівноваги, особливо в економічних відносинах між Китаєм та Європейським союзом". "Це робота, яку ми маємо вести на всі теми, і ми будемо рішуче налаштовані просуватися за цим напрямом", - продовжив голова Євроради.

"І, по-третє, ми також вважаємо, що треба розпочати співпрацю з Китаєм на глобальні теми: кліматичні зміни, проблематику охорони здоров'я, наприклад, які видаються очевидними", - повідомив Мішель.

Водночас він зазначив, що дебати показали явну волю Європейської ради не виявляти наївності щодо Пекіна. Євросоюз має свою власну модель, яку він хотів би вибудувати в цих відносинах, сказав Мішель.

Теги: #китай #єс #мішель

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