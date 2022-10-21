Політика

13:04 21.10.2022

Кулеба закликав німецький бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

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Кулеба закликав німецький бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

Напередодні 90-х роковин Голодомору міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до німецького бундестагу із закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Голодомор досі не визнаний німецьким бундестагом як геноцид українського народу. Я переконаний, що перепони завжди були політичними. Попередній склад бундестагу не мав політичної волі для цього кроку. На заваді була і стара добра політика "не провокувати Росію", - сказав Кулеба у відеозверненні до конференції "Міжнародне право проти геноциду", організованої німецькою неурядовою організацією Zentrum Liberale Moderne у Берліні.

Міністр нагадав, що сам автор терміна "геноцид", видатний юрист Рафаель Лемкін, визначав Голодомор як "класичний приклад радянського геноциду", і кращого правового визначення годі шукати.

"У цьому листопаді ми відзначатимемо 90-ті роковини сталінського геноциду українського народу, Голодомору. Я розраховую на те, що ми побачимо справедливе історичне рішення німецького бундестагу вже цієї осені. Такий крок вшанує пам'ять жертв, але також стане відновленням міжнародного права та справедливості. На щастя, політика "не провокувати Росію" вже також у минулому. Тож нині слушна мить, щоб зробити цей крок", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що так само, як Сталін намагався знищити український народ 90 років тому, нині Путін цілеспрямовано вбиває українців. Він детально перерахував факти вчинення Росією геноциду українців під час повномасштабної війни проти України та запевнив, що Україна докладе максимум зусиль для притягнення всіх винних у цих злочинах до відповідальності.

Теги: #голодомор #кулеба

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