Політика

07:11 21.10.2022

У виборах прем'єр-міністра Великої Британії можуть брати участь лише троє людей

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У виборах прем'єр-міністра Великої Британії можуть брати участь лише троє людей

Для участі у виборах на посаду голови Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра Великої Британії кандидати повинні будуть набрати як мінімум 100 номінацій від інших депутатів, що означає, що у виборах можуть взяти участь лише три особи, заявив глава так званого "Комітету 1922" сер Грем Бреді.

Sky News наводить заяву Бреді, за словами якого подати заявку на участь можна буде до 14:00 у понеділок, і кандидат зможе брати участь лише в тому випадку, якщо він матиме щонайменше 100 номінацій від депутатів-консерваторів. Оскільки в парламенті торі займають 357 місць, то максимальна можлива кількість кандидатів – три. При цьому, якщо тільки один кандидат набере 100 номінацій, то він автоматично стане новим прем'єр-міністром.

Після цього у понеділок відбудеться голосування серед депутатів-торі. Голова Консервативної партії Джейк Беррі заявив, що якщо після голосування депутатів у гонці залишаться два кандидати, то пройде онлайн-голосування серед усіх членів партії. Таким чином, усі стадії виборів за будь-якого розвитку подій мають завершитися до 28 жовтня.

Якщо ситуація дійде до голосування серед членів партії, то буде проведено як мінімум одну трансляцію заходу, на якому вони зможуть почути позиції кандидатів.

Британські ЗМІ зазначають, що з найбільшою ймовірністю поріг у 100 номінацій зможуть подолати колишній глава Мінфіну та суперник Ліз Трасс на попередніх виборах прем'єра Ріші Сунак і лідер Палати громад Пенні Мордонт, при цьому третім кандидатом може стати колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон. Поки що жоден із них не підтвердив намір брати участь у виборах.

Паралельно служба вивчення громадської думки YouGov провела опитування, в якому запитала британців, чи було рішення Ліз Трасс піти з посади прем'єр-міністра вірним. Близько 79% опитаних підтримали рішення Трасс, 7% назвали його неправильним, 14% - важко відповісти. Також 64% респондентів назвали її огидним прем'єром, 18% - поганим, 7% - середнім, по 1% - добрим та зразковим, 10% не змогли відповісти.

Більше того, 63% британців заявили, що в ситуації, що склалася, необхідно провести загальні вибори, і лише 23% висловилися проти цього. Респонденти, що залишилися, не змогли відповісти.

Раніше в четвер прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила про свій відхід у відставку. Трасс очолювала уряд 45 днів – найкоротший термін за всю історію британських кабінетів.

"Комітет 1922" - парламентська група від Консервативної партії у Палаті громад, яка опікується, зокрема, виборами лідера партії.

 

 

Теги: #вибори #британія #кандидати #премєр

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