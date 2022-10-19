Політика

07:37 19.10.2022

Рада ЄС має ухвалити рішення про інтеграцію Болгарії та Румунії до Шенгенської зони до кінця року

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Рада ЄС має ухвалити рішення про інтеграцію Болгарії та Румунії до Шенгенської зони до кінця року

Європейський парламент закликав держави-члени невідкладно дати згоду на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенського простору.

В ухваленій у вівторок на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції депутати заявили, що Рада ЄС має ухвалити рішення про інтеграцію Болгарії та Румунії до шенгенської зони до кінця 2022 року.

Це, відповідно, має спричинити гарантію припинення контролю осіб, які перетинають усі внутрішні європейські кордони цих двох країн, до початку 2023 року, наголошується в резолюції, прийнятій 547 голосами при 49 "проти" і 43 утриманих.

Розцінюючи Шенгенський простір як "один із найбільших успіхів Європейського союзу", євродепутати критикували нездатність Ради ЄС прийняти рішення про інтеграцію Болгарії та Румунії, тоді як, на думку Європарламенту, обидві країни ще кілька років тому виконали всі необхідні для цього умови.

"Збереження контролю на внутрішніх кордонах є дискримінаційним і має серйозні наслідки для життя європейських громадян, зокрема для працівників, що переміщаються", - вважають депутати Європарламенту.

Вони також наголошують, що перешкоди, які це створює імпортно-експортним операціям та вільному переміщенню товарів у портах, завдає шкоди функціонуванню внутрішнього ринку ЄС.

 

 

Теги: #єс #болгарія #румунія

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