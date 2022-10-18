Політика

14:30 18.10.2022

Верховна Рада ухвалить закон про створення фонду ліквідації наслідків агресії РФ - Арахамія

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Верховна Рада ухвалить закон про створення фонду ліквідації наслідків агресії РФ - Арахамія

Верховна Рада цього тижня ухвалить у другому читанні та в цілому законопроєкт про створення фонду ліквідації наслідків агресії РФ проти України, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Верховна Рада ухвалить цього тижня у другому читанні законопроєкт №8027 про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації (щодо внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії - ІФ-У), - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це умовно бюджетна програма і створюють її для того, щоб усі могли бачити, скільки грошей зібрано, зокрема, за рахунок реалізації конфіскованих російських активів, і куди вони пішли.

Теги: #рада #фонд #відновлення #арахамія

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