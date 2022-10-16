Сі Цзіньпін на ХХ з'їзді КПК оголосив про прискорення розвитку армії Китаю

Голова КНР Сі Цзіньпін під час виступу на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю (КПК), що відкрився в неділю, заявив про прагнення у швидшому темпі розвивати Збройні сили КНР.

"Ми працюватимемо швидше, щоб модернізувати військову теорію, підготовку військовослужбовців та озброєння. Ми наростимо стратегічний військовий потенціал", - наводить слова глави КНР Associated Press (AP).

Також він пообіцяв, що КПК докладе більше зусиль для технологічного розвитку країни й для зміцнення продовольчої безпеки та каналів постачання товарів для промисловості.

Він зазначив, що Китай досягне технологічної "самодостатності та могутності" за рахунок розвитку освітньої системи та запрошення іноземних експертів. Сі Цзіньпін також говорив про плани запуску "значних національних проєктів", але не уточнив, про які проєкти йдеться.

Крім того, Сі Цзіньпін назвав успіхом політику "нульової толерантності" до COVID-19. При цьому, зазначає AP, він не пояснив, чи влада змінюватиме підхід у боротьбі з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що ХХ з'їзд обере Центральний комітет, який, у свою чергу, затвердить членів Політбюро і його Постійного комітету, а також список членів Центральної комісії КПК із перевірки дисципліни.

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін обіймає посаду глави держави з 2013 року, а у 2018 році на сесії ВЗНП було прийнято поправки до конституції про скасування обмеження повноважень глави КНР двома термінами. Статутом КПК обмеження термінів для зайняття найвищої партійної посади не передбачено.