Корнієнко закликав МПС виключити РФ зі складу організації

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав Міжпарламентський союз (МПС) виключити Російську Федерацію зі складу організації.

"Ми закликаємо Міжпарламентський союз негайно виключити російських представників", - сказав Корнієнко на 145-й сесії Асамблеї Міжпарламентського союзу в Кігалі (Руанда).

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, Корнієнко зазначив, що російські парламентарі лише декілька тижнів тому одноголосно проголосували за ратифікацію анексії українських територій і "не заслуговують залишатися на цих почесних зборах".

Перший віцеспікер наголосив, що майже через сім місяців після ухвалення надзвичайної резолюції 144-ї сесії Асамблеї МПС щодо України РФ демонструє повне небажання шукати мирного вирішення конфлікту.

"Україна закликає весь світ та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля, підтримавши подальшу ізоляцію Росії, яка продемонструвала абсолютну неповагу до всіх, хто закликав до дипломатичного врегулювання", - зазначив Корнієнко.

Він також наголосив, що Україна не погодиться на жодні пропозиції щодо тимчасового перемир'я, демілітаризації чи розформування військ.

"Ми маємо забезпечити повне виведення російських військ із суверенної території України. Громадяни України бачать це як єдиний варіант припинення війни", - сказав Корнієнко.