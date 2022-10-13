Політика

14:04 13.10.2022

Корнієнко закликав МПС виключити РФ зі складу організації

1 хв читати
Корнієнко закликав МПС виключити РФ зі складу організації

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав Міжпарламентський союз (МПС) виключити Російську Федерацію зі складу організації.

"Ми закликаємо Міжпарламентський союз негайно виключити російських представників", - сказав Корнієнко на 145-й сесії Асамблеї Міжпарламентського союзу в Кігалі (Руанда).

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, Корнієнко зазначив, що російські парламентарі лише декілька тижнів тому одноголосно проголосували за ратифікацію анексії українських територій і "не заслуговують залишатися на цих почесних зборах".

Перший віцеспікер наголосив, що майже через сім місяців після ухвалення надзвичайної резолюції 144-ї сесії Асамблеї МПС щодо України РФ демонструє повне небажання шукати мирного вирішення конфлікту.

"Україна закликає весь світ та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля, підтримавши подальшу ізоляцію Росії, яка продемонструвала абсолютну неповагу до всіх, хто закликав до дипломатичного врегулювання", - зазначив Корнієнко.

Він також наголосив, що Україна не погодиться на жодні пропозиції щодо тимчасового перемир'я, демілітаризації чи розформування військ.

"Ми маємо забезпечити повне виведення російських військ із суверенної території України. Громадяни України бачать це як єдиний варіант припинення війни", - сказав Корнієнко.

Теги: #мпс #корнієнко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 09.10.2022
Делегація Ради візьме участь в Асамблеї Міжпарламентського союзу в Руанді - Корнієнко

Делегація Ради візьме участь в Асамблеї Міжпарламентського союзу в Руанді - Корнієнко

13:55 16.05.2022
Корнієнко запросив естонського колегу відвідати Україну

Корнієнко запросив естонського колегу відвідати Україну

11:07 14.05.2022
Корнієнко: заборона партії повинна призводити до позбавлення повноважень нардепа

Корнієнко: заборона партії повинна призводити до позбавлення повноважень нардепа

16:47 08.05.2022
Голова Стортингу і глава МЗС Норвегії відвідали Бучу та Ірпінь

Голова Стортингу і глава МЗС Норвегії відвідали Бучу та Ірпінь

21:46 30.03.2022
Корнієнко: Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям

Корнієнко: Україна вдячна Чехії за допомогу біженцям

13:10 01.02.2022
У ВР модернізують систему для голосування - Корнієнко

У ВР модернізують систему для голосування - Корнієнко

10:52 21.12.2021
Корнієнко: Серед пріоритетних завдань наступного року - закріплення реформи децентралізації у Конституції

Корнієнко: Серед пріоритетних завдань наступного року - закріплення реформи децентралізації у Конституції

14:49 17.12.2021
Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": її очолила Устінова, заступниця - Клименко

Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": її очолила Устінова, заступниця - Клименко

18:11 10.12.2021
У Раді створять робочу групу з підготовки законопроектів про зміни до Конституції щодо децентралізації

У Раді створять робочу групу з підготовки законопроектів про зміни до Конституції щодо децентралізації

14:47 10.12.2021
Корнієнко виступає за проведення гендерної експертизи законопроектів

Корнієнко виступає за проведення гендерної експертизи законопроектів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макрон: Франція продовжить допомагати Україні чинити спротив російській агресії

Лідери країн-членів Бухарестської дев'ятки, а також Північної Македонії та Чорногорії зажадали від РФ негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні

США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

Указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву – заява МЗС

Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

ОСТАННЄ

Макрон: Франція продовжить допомагати Україні чинити спротив російській агресії

Зеленський у відповідь на петицію доручив Кабміну розглянути питання скасування безвізового режиму з Білоруссю

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА – опитування

Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

Лідери G7 обіцяють і надалі допомагати Україні, зокрема озброєннями

Зеленський у телефонній розмові з Драгі розповів про наслідки ракетного удару Росії

Стефанчук: Визнання РФ державою - спонсором тероризму спричинить санкції для країн, які співпрацюють з нею в будь-яких сферах

Зеленський у розмові з главою уряду Австралії закликав посилити допомогу в безпековій сфері Україні

Лідери країн-членів Бухарестської дев'ятки, а також Північної Македонії та Чорногорії зажадали від РФ негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні

Більшість країн опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА