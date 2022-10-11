Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

Санкції, впроваджені ЄС проти РФ, не позбавляють Москву доходів в енергетичній сфері, їх потрібно переглядати, заявив виданню журналу Cicero прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

"Я пропоную не скасувати санкції, а знову їх переглянути", - сказав прем'єр Угорщини.

"В енергетиці ми гноми, а Росія, навпаки, велетень. Гном упроваджує санкції проти велетня і потім дивується, а чому вони не працюють", - продовжив Орбан.

Він також сказав, що в енергетичній сфері не на користь Європи змінити залежність від Росії на залежність від США. За словами Орбана, для здобуття незалежності Європа потребує чотирьох або п'яти постачальників енергоресурсів.

Говорячи про війну в Україні, прем'єр висловився за припинення воєнних дій. "Я належу до мирного табору, тому я виступаю за негайне припинення вогню незалежно від того, що думають українці", - заявив Орбан.

Крім того, Орбан заявив, що наразі Захід "слабкий, як ніколи раніше". Він уточнив, що ні Індія, ні африканські країни не стали на бік США проти Росії, чого не можна було уявити раніше. Водночас, на думку Орбана, угоду про припинення вогню в Україні мають укладати США та РФ, оскільки Вашингтон надає різну підтримку Києву.

"Надія на мир має ім'я - Дональд Трамп", - резюмував Орбан.