США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України, зокрема по Києву, йдеться у поширеній у понеділок заяві президента США Джо Байдена.

"У результаті цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не є військовими. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу", - йдеться в тексті.

"Ми приносимо наші співчуття сім'ям і близьким тих, хто сьогодні був безглуздо вбитий, а також наші найкращі побажання одужання пораненим", - наголошується в заяві.

Байден заявляє, що "ці напади ще більше зміцнюють нашу прихильність стояти з народом України стільки, скільки потрібно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо покладати на Росію витрати за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини й надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи".

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити цю неспровоковану агресію та вивести свої війська з України", - наголошує президент США.