Політика

21:14 07.10.2022

Мішель заявив, що саміт ЄС був стратегічним етапом, наступний крок буде зроблено на засіданні Євроради у середині жовтня

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Мішель заявив, що саміт ЄС був стратегічним етапом, наступний крок буде зроблено на засіданні Євроради у середині жовтня

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що неформальний саміт ЄС, який відбувся в Празі у п'ятницю, був "стратегічним етапом", анонсував наступний крок на 20-21 жовтня.

Підбиваючи підсумки саміту, він назвав основні питання, на яких було зосереджено увагу лідерів Євросоюзу: допомогу Україні та посилення санкцій проти РФ, аналіз і наслідки енергетичної кризи.

"Ми торкнулися трьох аспектів, які нам видаються надзвичайно важливими і для яких дії на рівні Європейського союзу необхідні. По-перше, важливість скорочення споживання енергії, скорочення попиту. (...) Кожен із нас має можливість діяти так, щоб можна було разом прийняти цей виклик", - сказав глава Євроради, роз'яснюючи пропоновану тактику ЄС щодо протистояння енергетичній кризі.

"Другий пункт – це безпека постачання", - повідомив Мішель. Він нагадав, що ЄС упродовж кількох місяців працював над тим, щоб було заповнено європейські газосховища. Крім того, було зроблено ініціативу щодо платформи спільних закупівель державами-членами енергетичних ресурсів, і це стало однією з тем, що обговорювалися на саміті, яка, за словами голови Євроради, отримує дедалі ширшу підтримку.

Третій аспект – ціни на енергоносії. "Вони мають болючі наслідки для домогосподарств, це також потенційно болючі наслідки для наших підприємств. І є наслідки в плані економічному. І я стверджую сьогодні, що ми відчули спільну волю європейських лідерів мобілізуватися із метою знизити ціни на енергетичні ресурси", - зазначив Мішель.

Він назвав неформальний саміт, що відбувся, "стратегічним етапом", і на наступному, офіційному, засіданні Євроради 20-21 жовтня буде зроблено "крок уперед".

Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка також брала участь у пресконференції, відзначили успішне, за їх оцінкою, проведення напередодні в Празі першої зустрічі Європейської політичної спільноти за участю 44 країн.

 

 

Теги: #єс #саміт #підсумки #теми

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