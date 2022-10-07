ВР просить міжнародні організації створити спеціальний міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України

Верховна Рада закликала Організацію Об'єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський Союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

За відповідний проєкт постанови №8094 проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив парламентарій із фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Народні депутати пропонують, щоб спеціальний міжнародний трибунал мав юрисдикцію щодо розслідування та притягнення до відповідальності за скоєння злочину агресії проти України, "ймовірно вчиненого найвищим політичним і військовим керівництвом Російської Федерації".

Парламентарії пропонують застосувати визначення "агресії", закріплене в міжнародному праві у ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На думку народних депутатів, спеціальний міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль або безпосередньо керують політичними чи воєнними діями держави, мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і не бути обмеженим абсолютним та/або функціональним імунітетом глав держав та урядів та інших посадових осіб держави, мати юрисдикцію стосовно всіх подій, починаючи з початку збройної агресії Російської Федерації проти України – з лютого 2014 року.