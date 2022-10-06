Політика

20:40 06.10.2022

Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

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Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала парламенти країн G20 та світу не визнавати результатів фейкових референдумів, проведених Росією на окупованих українських територіях.

"Звертаюся до лідерів парламентів країн учасників саміту, всіх законодавчих органів країн світу, які розуміють вагу та цінність поваги до міжнародного права – не лише засудити, а й за жодних обставин не визнавати результати фейкових "референдумів", проведених під дулами автоматів російських військових на тимчасово окупованих територіях України", – сказала Кондратюк, виступаючи на саміті лідерів парламенту країн G20 у Джакарті (Індонезія).

Як повідомляє сайт Верховної Ради, віцеспікер назвала особливим цинізмом намір Росії здійснити незаконну анексію тимчасово окупованих територій України у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, як це було у Криму у 2014 році.

За її словами, "рашистський режим грубо порушує всі існуючі принципи та норми міжнародного права, ставить під загрозу всю архітектуру міжнародної безпеки та підвищує ризик глобального військового конфлікту".

Кондратюк додала, що питання досягнення миру в Україні – це спільна відповідальність.

"Світ не може дозволити собі залишити Україну наодинці з агресором. Країну - співзасновника ООН, державу, яка добровільно заради миру відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу на планеті. Тільки разом ми можемо вижити і продовжувати жити у безпечному та щасливому світі", – наголосила Кондратюк.

 

 

Теги: #рада #g20 #віце_спікер

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