Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу

Державі Ізраїль слід змінити позицію уникнення відповіді на запит щодо військової допомоги України проти війни з російськими загарбниками. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у відповідь на інтерв’ю міністра юстиції Ізраїлю Гідеона Саара, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

«На жаль, позиція міністра збігається з позицією Ізраїльського уряду, який поки що уникає однозначності та мінімальної допомоги. Як уже згадувалося, з гуманітарною допомогою, якою б важливою вона не була, ви не виграєте війну!» - зазначив посол.

При цьому він звернувся до влади Ізраїлю: «Це війна Давида проти Голіафа — Україна зіткнулася з жорстокою російською армією. Ми негайно потребуємо військової та оборонної допомоги, і я знову прошу лідерів Ізраїлю допомогти нам у цій війні, яку нам нав’язали без причини».

Раніше Г.Саар заявив, що в ході засідання ООН Ізраїль засудив російське вторгнення на територію України.

«Ми проти вторгнення, ми не визнаємо анексії чотирьох регіонів. Це наша постійна позиція. Ми також надаємо допомогу Україні. Ми вирішили не постачати Україні системи озброєння, але гуманітарну допомогу – безумовно. Я думаю, що принципова позиція була зайнята правильно», - зазначив він.