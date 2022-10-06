Політика

19:37 06.10.2022

Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу

1 хв читати
Посол Корнійчук закликав владу Ізраїлю припинити уникати однозначності та надати Україні допомогу

Державі Ізраїль слід змінити позицію уникнення відповіді на запит щодо військової допомоги України проти війни з російськими загарбниками. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у відповідь на інтерв’ю міністра юстиції Ізраїлю Гідеона Саара, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

«На жаль, позиція міністра збігається з позицією Ізраїльського уряду, який поки що уникає однозначності та мінімальної допомоги. Як уже згадувалося, з гуманітарною допомогою, якою б важливою вона не була, ви не виграєте війну!» - зазначив посол.

При цьому він звернувся до влади Ізраїлю: «Це війна Давида проти Голіафа — Україна зіткнулася з жорстокою російською армією. Ми негайно потребуємо військової та оборонної допомоги, і я знову прошу лідерів Ізраїлю допомогти нам у цій війні, яку нам нав’язали без причини».

Раніше Г.Саар заявив, що в ході засідання ООН Ізраїль засудив російське вторгнення на територію України.

«Ми проти вторгнення, ми не визнаємо анексії чотирьох регіонів. Це наша постійна позиція. Ми також надаємо допомогу Україні. Ми вирішили не постачати Україні системи озброєння, але гуманітарну допомогу – безумовно. Я думаю, що принципова позиція була зайнята правильно», - зазначив він.

 

Теги: #посол #ізраїль #мінюст #відповідь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 06.10.2022
Данілов Матвієнко: Думайте про покаяння перед Батьківщиною та про лінію захисту в Гаазі

Данілов Матвієнко: Думайте про покаяння перед Батьківщиною та про лінію захисту в Гаазі

21:25 30.09.2022
Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей РФ

Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей РФ

19:26 30.09.2022
Російського посла викликали до МЗС Великої Британії через дії РФ в Україні

Російського посла викликали до МЗС Великої Британії через дії РФ в Україні

21:52 29.09.2022
США не встановлювали обмежень на удари ЗС України по території Криму із використанням американської зброї

США не встановлювали обмежень на удари ЗС України по території Криму із використанням американської зброї

19:33 29.09.2022
Американський актор Марк Гемілл став першим послом UNITED24, який сприятиме збору коштів на "Армію дронів"

Американський актор Марк Гемілл став першим послом UNITED24, який сприятиме збору коштів на "Армію дронів"

06:54 29.09.2022
Україна відповість Білорусі в разі атаки з її території - Данілов

Україна відповість Білорусі в разі атаки з її території - Данілов

18:43 28.09.2022
Ізраїль має чіткі червоні лінії, які добре відомі в Україні, в рамках цих червоних ліній Ізраїль продовжить надавати величезну допомогу Києву - посол

Ізраїль має чіткі червоні лінії, які добре відомі в Україні, в рамках цих червоних ліній Ізраїль продовжить надавати величезну допомогу Києву - посол

17:23 25.09.2022
Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових – посол

Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових – посол

22:53 23.09.2022
Україна позбавила посла Ірану акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу іранського посольства - Ніколенко

Україна позбавила посла Ірану акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу іранського посольства - Ніколенко

17:42 23.09.2022
Зеленський призначив Олексія Макеєва послом України у ФРН

Зеленський призначив Олексія Макеєва послом України у ФРН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європейська політична спільнота може стати спільнотою миру – Зеленський

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

Зеленський обговорив з Моді продовольчу та ядерну безпеку

ВР вимагатиме від міжнародної спільноти засудити анексію РФ українських територій

ОСТАННЄ

Кондратюк закликала парламенти країн світу не визнавати результатів фейкових референдумів

ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

Європейська політична спільнота може стати спільнотою миру – Зеленський

Порошенко: Росія зруйнувала механізм безпеки ООН, потрібна повна ізоляція Кремля

Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

Київ закликав ЄС і G7 запровадити санкції проти "Росатома", а МАГАТЕ обмежити співпрацю з РФ через спробу привласнення ЗАЕС – заява

Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

Україна доведе процес вступу до НАТО до переможного кінця - Арахамія

Генсек НАТО Столтенберг отримав заявку України про вступ до Альянсу

МЗС України засуджує запуск КНДР балістичної ракети над Японією, закликає посилити санкційний тиск на Пхеньян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА