Політика

16:58 06.10.2022

Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

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Рада відкликала Рабіновича, Васильковського та Кузьміна з комітетів

Верховна Рада внесла зміни до складу парламентських комітетів щодо 35 народних депутатів і при цьому відкликала з посад їхніх членів представників колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ").

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8101 підтримали 228 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада здійснила зміни в комітетах щодо 35 народних депутатів. Зокрема, збільшила граничну кількість депутатів в одному комітеті – до 38. Особливо "перетасували" депутатів ексОПЗЖ. Також ВРУ ухвалила рішення відкликати з комітетів Вадима Рабіновича, Рената Кузьміна, Ігоря Васильковського", – написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") 21 липня оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича. Тоді ж Ярослав Железняк додав, що крім Рабіновича в указі є й інформація щодо Ігоря Васильковського.

5 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді народному депутату Ренату Кузьміну.

 

Теги: #рада #комітети #відкликання

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