Україна доведе процес вступу до НАТО до переможного кінця - Арахамія

Розпочатий Україною процес вступу до НАТО буде доведено до кінця, упевнений голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми починаємо процес вступу України до НАТО і доведемо його до кінця. Наша офіційна заявка вже у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі... Процес запущено, назад дороги немає, беремо досвід роботи, отриманий при здобутті статусу кандидата на вступ до ЄС і йдемо вперед семимильними кроками", - написав Арахамія у середу в телеграм-каналі.

Він нагадав, що заяву України про вступ до Північноатлантичного альянсу вже підтримали 11 країн: Канада, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Литва, Естонія, Латвія, Хорватія, Чорногорія, Північна Македонія.

"Збираємо далі голоси всією країною. Ми обов’язково досягнемо свого. Навіть якщо наші цілі здаються комусь нереальними, чи надто амбітними. Світ змінився. Це ми його змінили. І в цьому світі наша країна посяде достойне місце", - зазначив Арахамія.

За його словами, він іще на початку березня почув від президента Володимира Зеленського, що Україна стане членом ЄС та НАТО до кінця війни.

"До війни на неформальних зустрічах західні посли off the records прямо говорили, що не хочуть сваритися з Росією через наші наміри. Але ситуація кардинально змінилася, коли весь світ побачив, що наші Збройні сили можуть зробити з розпіареною "другою армією світу". Сьогодні Україна є гравцем зовсім іншого масштабу на міжнародній арені. Президент Зеленський очолює рейтинги найвпливовіших людей світу. Гріх не скористатися моментом і не спробувати в рекордні строки наблизити нашу мету, прописану в Конституції, і стати членами НАТО", - наголосив глава фракції.