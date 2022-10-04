Політика

18:56 04.10.2022

Зеленський обговорив з Моді продовольчу та ядерну безпеку

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Зеленський обговорив з Моді продовольчу та ядерну безпеку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Обговорили з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді так звані референдуми, які Росія нещодавно провела на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Поспілкувалися також про продовольчу та ядерну безпеку, взаємодію в межах міжнародних організацій, насамперед в ООН. Важливо посилювати українсько-індійське партнерство на тлі російської агресії проти України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він також подякував Індії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми цінуємо надану індійським урядом і приватним сектором вагому гуманітарну допомогу", - наголосив президент.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час розмови Зеленський наголосив, що Україна не має наміру проводити ніяких переговорів із нинішнім президентом РФ, і зазначив, що українська сторона завжди була віддана мирному врегулюванню.

"Однак Росія виступала не за діалог, а висувала ультиматуми та свідомо підривала цей процес. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН я окреслив нашу чітку формулу миру. Готові спільно з партнерами працювати над його досягненням", – додав президент.

Він також наголосив, що Україна готова й надалі бути гарантом продовольчої безпеки світу. У зв'язку з цим важливою є підтримка з боку всієї міжнародної спільноти, зокрема Індії, подальшої реалізації зернової ініціативи.

Зеленський також нагадав про ядерний шантаж з боку російського керівництва, зокрема на окупованій Запорізькій АЕС.

"Ядерний шантаж з боку Росії, зокрема щодо Запорізької АЕС, є загрозою не лише для України, а й для всього світу", – сказав Зеленський.

Президент також поновив запрошення прем'єр-міністру Індії відвідати Україну з візитом.

 

Теги: #індія #зеленський #моді

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