Нардепи пропонують ВР звернутися до ООН, ЄС, Ради Європи з приводу створення спеціального міжнародного трибуналу

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді прийняти звернення до Організації Об'єднаних Націй (ООН), парламентів та урядів її держав-членів, Європейського Союзу (ЄС), Ради Європи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу у зв'язку із злочином агресії Росії проти України.

Відповідний проєкт постанови №8094 зареєстровано в українському парламенті 3 жовтня.

Автори документа пропонують ВР закликати міжнародну спільноту держав використати всі можливі та наявні інструменти з метою створення тиску на політичне та військове керівництво Російської Федерації, що значно швидше змусить РФ відмовитися від продовження збройної агресії проти України. Парламентарі також вважають за необхідне використовувати положення щодо універсальної юрисдикції, в межах власного кримінального законодавства, для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні тяжких міжнародних злочинів на території України.

Депутати висловлюють намір закликати ООН, ЄС та Раду Європи до створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, який матиме юрисдикцію щодо розслідування та притягнення до відповідальності за його вчинення, ймовірно скоєного вищим політичним та військовим керівництвом Російської Федерації.

Водночас такий міжнародний трибунал, на переконання авторів законодавчої ініціативи, зможе застосовувати визначення злочину агресії, закріплене у звичаєвому міжнародному праві, у статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), а також мати юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями РФ.

Згідно з проєктом звернення, цей трибунал повинен мати також повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і не бути обмеженим абсолютним та/або функціональним імунітетом глав держав і урядів та інших посадових осіб держави, а також мати юрисдикцію щодо всіх подій з початку збройної агресії Росії проти України (з лютого 2014 року).

Крім того, нардепи пропонують закликати ООН, парламенти та уряди її держав-членів, ЄС та Раду Європи активізувати свої зусилля для надання повної підтримки у створенні такого спеціального міжнародного трибуналу шляхом ухвалення відповідних нормативно-правових актів, а також забезпечення участі у його роботі, повної співпраці з ним та виділення ресурсів для його діяльності.

Ініціаторами проєкту постанови є члени різних фракцій та груп, зокрема Олександр Качура, Марія Мезенцева, Олександр Мережко, Олена Шуляк (усі зі "Слуги народу"), Сергій Вельможний, Лариса Білозір (обоє з групи "Довіра"), Юлія Клименко ("Голос"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина").