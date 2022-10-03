Політика

16:43 03.10.2022

Кулеба та глава МЗС Канади обговорили заявку України до НАТО, допомогу у розмінуванні та питання безпеки

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Кулеба та глава МЗС Канади обговорили заявку України до НАТО, допомогу у розмінуванні та питання безпеки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі обговорили заявку України до НАТО, подальші кроки на цьому шляху, а також готовність Канади посилити підтримку у розмінуванні.

"У розмові з Мелані Жолі я подякував Канаді за підтримку заявки України на вступ до НАТО, обговорив подальші кроки на цьому шляху. Мелані підтвердила готовність Канади посилити підтримку України в розмінуванні. Ми також обговорили інші питання безпеки, які становлять взаємний інтерес", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #канада #мзс #кулеба

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