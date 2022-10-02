Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

Президенти Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини закликали західні держави суттєво збільшити військову підтримку України і висунули вимогу до РФ негайно покинути тимчасово окуповані українські території.

Відповідне звернення лідерів держав оприлюднено на сайті польського президента в неділю.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території", - йдеться в документі.

У ньому уточнюється, що підписанти також "твердо підтримують рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України".

"Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", - наголосили лідери держав.

Вони додали, що всі, хто скоює злочин агресії, повинні бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом.

Уточнюється, що звернення підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і президент Словаччини Зузана Чапутова.