Політика

13:10 02.10.2022

Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

1 хв читати
Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

Президенти Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини закликали західні держави суттєво збільшити військову підтримку України і висунули вимогу до РФ негайно покинути тимчасово окуповані українські території.

Відповідне звернення лідерів держав оприлюднено на сайті польського президента в неділю.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території", - йдеться в документі.

У ньому уточнюється, що підписанти також "твердо підтримують рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України".

"Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", - наголосили лідери держав.

Вони додали, що всі, хто скоює злочин агресії, повинні бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом.

Уточнюється, що звернення підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і президент Словаччини Зузана Чапутова.

Теги: #єс #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 02.10.2022
Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

12:22 02.10.2022
Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

07:34 01.10.2022
США планують оголосити про надання Україні військової допомоги наступного тижня – Салліван

США планують оголосити про надання Україні військової допомоги наступного тижня – Салліван

06:51 30.09.2022
Кулеба: Ми закликаємо ЄС сильніше вдарити по Путіну, щоб зупинити його

Кулеба: Ми закликаємо ЄС сильніше вдарити по Путіну, щоб зупинити його

15:47 29.09.2022
Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути затверджені дуже швидко

Нові санкції ЄС проти РФ можуть бути затверджені дуже швидко

13:59 29.09.2022
США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

10:56 29.09.2022
Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

Відсутність постійних новин щодо постачань зброї до України не означає їх скорочення - Резніков

07:11 29.09.2022
ЄК запропонувала правила захисту споживачів і стимулювання інновацій у цифрову епоху

ЄК запропонувала правила захисту споживачів і стимулювання інновацій у цифрову епоху

07:04 29.09.2022
Єврокомісія пропонує заборонити імпорт сталевої продукції з РФ, постачання в Росію побутових товарів і напівпровідників

Єврокомісія пропонує заборонити імпорт сталевої продукції з РФ, постачання в Росію побутових товарів і напівпровідників

07:03 29.09.2022
Боррель: ЄС рішуче засуджує фіктивні "референдуми", результати яких не можуть мати юридичних наслідків

Боррель: ЄС рішуче засуджує фіктивні "референдуми", результати яких не можуть мати юридичних наслідків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей РФ

Прем'єр Японії: Так зване "приєднання" РФ українських регіонів - це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, воно ніколи не буде визнано

Декларація про приєднання до РФ областей України не має ні юридичного, ні політичного значення – лідер партії "Брати Італії" Мелоні

Анексія українських територій є злочином, усі злочини караються - президент Естонії

ОСТАННЄ

Порошенко закликав НАТО розпочати переговори про вступ України до Альянсу

Україна стане членом НАТО після перемоги над РФ - глава делегації Ради в ПА НАТО

Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України – Кулеба

Туреччина не визнає спробу анексії Росією українських територій - МЗС

Кулеба: Україна повідомила Міжнародному суду про юридичні порушення після спроб анексії

Усі держави-члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу – Кулеба

Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей РФ

Прем'єр Японії: Так зване "приєднання" РФ українських регіонів - це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, воно ніколи не буде визнано

Декларація про приєднання до РФ областей України не має ні юридичного, ні політичного значення – лідер партії "Брати Італії" Мелоні

Україна здатна зробити НАТО більш потужною організацією - Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА