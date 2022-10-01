Політика

07:41 01.10.2022

Кулеба: Україна повідомила Міжнародному суду про юридичні порушення після спроб анексії

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Кулеба: Україна повідомила Міжнародному суду про юридичні порушення після спроб анексії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повідомила Міжнародному суду, що анексія українських територій є юридичним порушенням наказу про тимчасові заходи.

"Після спроб Путіна анексії Україна офіційно повідомила Міжнародному суду, що цей крок грубо порушує юридично зобов'язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Ми закликаємо суд розглянути справу по суті якнайшвидше", - написав Кулеба у твіттері в п'ятницю ввечері.

 

Теги: #анексія #міжнародний_суд

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