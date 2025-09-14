Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Ізраїлю планує обговорити з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу можливість анексії частини окупованого Західного берега у відповідь на очікуване визнання держави Палестина низкою західних країн пізніше цього місяця, повідомляє Axios із посиланням на ізраїльських та американських чиновників.

За даними видання, Нетаньягу досі не ухвалив рішення про анексію та її можливий масштаб і прагне з’ясувати у розмові з Рубіо, чи підтримає цей крок президент США Дональд Трамп.

Зазначається, що в адміністрації Трампа викликали занепокоєння повідомлення ізраїльської сторони про позицію Рубіо, оскільки у США немає чіткої офіційної лінії з цього питання. У Білому домі та Держдепартаменті пройшли наради щодо формування публічної позиції, аби уникнути подвійних трактувань.

"Білий дім, звичайно, веде різні політичні дискусії, пов’язані з Близьким Сходом. Ми не коментуємо внутрішні зустрічі, які могли відбутися або не відбутися", – заявив представник Білого дому в коментарі Axios.

Перед від’їздом до Ізраїлю Рубіо сказав журналістам, що обговорить з урядом Нетаньягу реакцію на можливе визнання Палестини: "Ми сказали європейцям, що буде контрреакція", – заявив він.

