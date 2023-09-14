Зеленський про відкриття Офісу МКС у Києві: наближає відповідальність за російські злочини війни

Відкриття Офісу Міжнародного кримінального суду в Києві наближає відповідальність Росії за злочини війни, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Хороший результат є сьогодні в нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Також, за його словами, дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора України, усіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом.

Як зазначив Зеленський, "саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України та всіх наших людей, які постраждали від цієї війни, а саме момент законних і заслужених вироків для російських злочинців".

Як повідомлялося, 14 вересня в Києві відкрився офіс Міжнародного кримінального суду. За словами генпрокурора України Андрія Костіна, відкриття польового Офісу МКС підвищить ефективність і оперативність реагування на злочини РФ в Україні.