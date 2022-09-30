Президент Франції засудив незаконне приєднання Росією областей України

Президент Франції Емманюель Макрон засудив незаконну анексію Росією українських територій, зазначається у заяві Єлисейського палацу.

"Президент Республіки рішуче засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Це серйозне порушення міжнародного права та суверенітету України. Франція виступає проти цього і стоїть з Україною, щоб протистояти агресії Росії та відновити її повний суверенітет над усією своєю територією", - йдеться в заяві.