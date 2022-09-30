Політика

20:23 30.09.2022

Президент Франції засудив незаконне приєднання Росією областей України

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Президент Франції засудив незаконне приєднання Росією областей України

Президент Франції Емманюель Макрон засудив незаконну анексію Росією українських територій, зазначається у заяві Єлисейського палацу.

"Президент Республіки рішуче засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Це серйозне порушення міжнародного права та суверенітету України. Франція виступає проти цього і стоїть з Україною, щоб протистояти агресії Росії та відновити її повний суверенітет над усією своєю територією", - йдеться в заяві.

 

 

Теги: #україна #росія #франція #засудження #анексія

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