Політика

22:09 30.09.2022

Усі держави-члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу – Кулеба

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Усі держави-члени мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що наступним кроком після подання Україною заявки всі держави – члени НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу.

"Рішення ухвалюється консенсусом. Наступний крок - усі держави - члени НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу. І доти, доки консенсус не буде вибудовано, безумовно, генсек НАТО не може сказати те, що він думає", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За словами Кулеби, створено принципово нову логіку і динаміку процесу вступу України до НАТО.

"Тепер ми говоримо: Україна вже де-факто є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Це має статися якнайшвидше і без ПДЧ. Це той сигнал, який ми сьогодні відправили світу", - зазначив він.

Теги: #нато #україна #кулеба

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