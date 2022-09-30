Україна здатна зробити НАТО більш потужною організацією - Арахамія

Україна стала сильною і здатна зробити НАТО більш потужною організацією, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо раніше члени Альянсу дивилися на Україну як на реципієнта колективної безпеки, то зараз все змінилося з точністю до навпаки. Нам є що запропонувати блоку НАТО, ми знаємо, чим можемо посилити один одного", - написав він у своєму телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

Водночас Арахамія назвав подання Україною заявки на вступ до НАТО логічною фіксацією рівня співробітництва, якого "ми досягли з союзниками за останні 219 днів".